Radparade durch den Ort

Am Samstag, 24. September, findet um 14 Uhr die zweite Radparade in Seckenheim statt. Treffpunkt ist der OEG-Bahnhof Seckenheim. Von dort aus wird auf einer etwa drei Kilometer langen Strecke durch den Ort gefahren. An der Haltestelle Rathaus müssen alle Teilnehmer aus Sicherheitsgründen absteigen und schieben. „Die Gruppe Radstark Seckenheim veranstaltet die Radparade, um ein klares Signal ans Mannheimer Rathaus zu schicken. Seckenheim braucht dringend ein Radkonzept, insbesondere für die Gefahrenstellen“, schreiben die Veranstalter in einer Ankündigung. Es sei an der Zeit, die Hauptstraße in Seckenheim sicherer zu machen, Unfälle zu reduzieren, für gute Ortsverbindungen zu sorgen und durchgehende Radwege in umliegende Ortschaften zu realisieren. red

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1