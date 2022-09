Führung durch das historische Seckenheim – Tag des offenen Denkmals

Seckenheim. Seckenheim. Am Sonntag, 11. September, dem Tag des offenen Denkmals, wird um 14 Uhr, beginnend am Rathaus, Seckenheimer Hauptstraße 96, die Führung „Leben am Neckar – Führung durch das historische Seckenheim“ angeboten. Der heute an einer alten Neckarschleife liegende Ort ist durch seine stattlichen Fränkischen Bauernhöfe und einer ab 1765 errichteten Schutzmauer gegen die häufig stattfinden Hochwasser geprägt. Die Keimzelle des fränkischen Orts liegt auf dem Kirchenhügel über dem Fluss. Die denkmalgeschützten Schutzbauten, die historischen Hochwassermarken und ein fränkischer Bauernhof, in dem sich das Heimatmuseum befindet, wo die Führung endet, sind Bestandsteile des Rundgangs. Guide ist Wilhelm Stamm.

