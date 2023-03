Was fällt Ihnen ein, wenn Sie an die 1950er Jahre denken? Sicher der Kabinenroller und die Isetta, Nierentisch und tütenförmige Stehlampe, Peter Alexander und Romy Schneider, WM-Sieg in Bern und - politisch - der alte Adenauer.

Wer sich für diese Zeit interessiert, der kommt bei der zweiten Folge des „MM“-Projektes „Epoche“ voll auf seine Kosten: Denn nach der im November erschienenen

...