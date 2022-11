Mannheimer Morgen Plus-Artikel Künstlerische Intervention Warum die Schönheit der Mannheimer Neckarstadt im Auge des Betrachters liegt

Eine künstlerische Intervention in einem "schwierigen" Mannheimer Stadtteil - wie die Ergebnisse dieser Mission aussehen, zeigt das Künstleduo Constanze und Norbert Illig jetzt in einer Ausstellung in der Neckarstadt-West