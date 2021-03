Wer mit dem Auto zum Einkaufen fährt, hat kein Problem, den Supermarkt seiner Wahl zu finden, denn vom Discounter bis zum Markt mit Vollsortiment ist alles vorhanden. Wer jedoch zu Fuß geht, benötigt einen Markt um die Ecke. Im Stadtteil Im Rott gab es bis vor knapp drei Jahren gleich zwei Supermärkte, die fußläufig zu erreichen waren, Lidl und Edeka. Letzterer wurde Mitte 2018 geschlossen, das Gebäude wurde nun abgerissen. An dieser Stelle soll demnächst ein Penny-Markt mit Bäckerei-Café entstehen.

Anwohner fragen nach

Die Anwohner hatten sich in der Zeit des Leerstands an den Bezirksbeirat Käfertal gewandt, was denn nun mit dem leeren Gebäude passieren solle. Immerhin wünschten sich die Anwohner außer einem Supermarkt auch eine soziale Begegnungsstätte in Form eines Cafés oder eines Restaurants, da es im Rott nicht viele gastronomische Angebote gibt.

„Das Thema hatten wir öfter in der Bezirksbeiratssitzung, denn es ist uns wichtig, dass die Nahversorgung gewährleistet wird“, sagte Melanie Seidenglanz (SPD), Bezirksbeirätin. „Wir waren öfter im Dialog mit den Anwohnern und sind nun froh, dass sich an der Ecke etwas tut, für Ältere, aber auch für Jüngere, die im Homeoffice arbeiten.“

Eine Frischetheke mit Fleisch, Käse und Antipasti, die es beim ehemaligen Edeka gab, fällt weg, da das Penny-Konzept eine solche nicht vorsieht. Dafür gibt es eine Bäckerei mit Café, wo die Anwohner sich treffen und aufhalten können. Investor ist die Schoofs Immobilien GmbH aus Frankfurt, die bereits zum zweiten Mal im Stadtteil Käfertal ein Projekt realisiert: Das Wohn- und Geschäftsgebäude mit Rewe am Stempelpark stammt ebenfalls von Schoofs.

Der neue Penny wird eine Verkaufsfläche von 800 Quadratmetern haben. „Unser Bauantrag liegt beim Bauamt, wir rechnen mit einer baldigen Baugenehmigung“, berichtet Mohamed Younis, Geschäftsführer von Schoofs. „Die Eröffnung des Penny-Marktes könnte dann schon im Herbst erfolgen.“ Neben dem Penny soll eine Bäckerei mit Frühstücks- und Mittagstischangebot entstehen mit einer Verkaufsfläche von rund 75 Quadratmetern. Zudem sind etwa 50 Parkplätze geplant.

Auch die Stadtverwaltung begrüßt die Neuerung. „Gerade in dieser corona-bedingt schwierigen Zeit ist es für den Handel und die Gastronomie ein sehr positives Signal, dass Schoofs Immobilien hier in Mannheim ein weiteres Mal investiert und der Lebensmittelmarkt sowie das Bäckereicafé am Standort eröffnen werden und damit die Nahversorgung im Rott deutlich verbessern“, meinte Wolfgang Miodek vom städtischen Fachbereich Wirtschaftsförderung.

Wunsch nach Gastronomie

Den Wunsch nach Gastronomie habe es im Rott seitens der Anwohner bereits öfter gegeben, doch Gastwirte, die ein Restaurant eröffnen würden, haben sich nicht gefunden. Dafür ist das Café in der Bäckerei umso mehr willkommen, leider erst, wenn die Corona-Regeln gelockert werden.