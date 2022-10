Team komplett

Nun ist das zeitraumexit-Leitungsteam komplett: Florian Ackermann und Mona Louisa-Melinka Hempel übernehmen die Künstlerische Leitung des Hauses. Wie eine Sprecherin mitteilt, wurde die ehemals volle Leitungsstelle auf ein Leitungsteam aus vier Positionen mit unterschiedlichen, bedarfsbezogenen Teilzeitstellenumfängen verteilt. So widmet sich Frank Degler den Schwerpunktthemen Soziokultur und Kulturmanagement widmet, Isa Ihle kümmert sich um die Leitung der Bereiche Finanzen und Verwaltung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Den Bereich Kuration und Produktion verantwortet nun Florian Ackermann. Der Kurator und Dramaturg arbeitete zuletzt als Teil der Interimsleitung an der Bremer Schwankhalle. Die seit 2011 freischaffende Choreografin, Tänzerin und Performerin Mona Louisa-Melinka Hempel arbeitet darüber hinaus in den Bereichen Dramaturgie, Installation und an Schnittstellen verschiedener Kunstrichtungen. Gemeinsam kümmern sie sich seit Anfang Oktober um die künstlerischen Belange des zeitraumexit. red