Autofrei: Sieben Straßen für den Nachtwandel in Mannheim-Jungbusch

Wenn Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) und die Macher des Nachtwandels im Jungbusch am Freitag, 28. Oktober, 20 Uhr, das Kunst- und Kulturfestival offiziell eröffnen, sind sieben Straßenzüge - und damit nahezu der gesamte Stadtteil - für den Autoverkehr abgesperrt. Mindestens 20 000 Besucher werden am Freitag- und am Samstagabend erwartet, die Besucher pendeln zwischen Ausstellungen,

...