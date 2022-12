Warum jetzt auch der Feudenheimer Fasnachtszug abgesagt wird

In Feudenheim wird es an Fasnachtdienstag 2023 keinen Fasnachtszug geben. „Schweren Herzens, nach Abwägung des Für und Wider“ habe die Bürgergemeinschaft die Absage beschlossen, so Thomas Frank, Ehrenpräsident der „Narrebloos“, der die Großveranstaltung mit Werner Barth (ehemals „Lallehaag“) bisher organisiert und moderiert hat. Die Gründe sind vergleichbar denen, die zur Absage des großen

