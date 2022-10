Mit einem Trauermarsch soll am Sonntag in Ludwigshafen der Opfer des Oggersheimer Messerangriffs gedacht werden. Entsprechende Informationen kursieren derzeit in den sozialen Netzwerken. Ausgangspunkt soll demnach der erste Tatort in der Philipp-Scheidemann-Straße sein, in der am Dienstag zwei junge Männer im Alter von 20 und 35 Jahren getötet wurden.

Unter Verdacht steht ein

...