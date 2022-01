Stadt Ludwigshafen kündigt Arbeiten an Hochstraße Nord an

Ludwigshafen. Die Stadt Ludwigshafen hat weitere Arbeiten an der Hochstraße Nord angekündigt. Im Fokus stehen die roten Netze, die abfallende Betonstücke der maroden Hochstraße auffangen sollen. Wie die Stadt weiter mitteilte, haben die Schmutzablagerungen im Bereich Warenhof West des Rathaus-Centers überhandgenommen und die Netze an der Brücke hängen hier stark durch. Deshalb sollen sie am Donnerstag, 27., und Freitag, 28. Januar mittels eines Hubsteigers, einer Arbeitsbühne, die auf einem speziellen Fahrzeug installiert ist, gesäubert werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Aus Sicherheitsgründen werden die darunterliegenden Parkplätze der Stadtverwaltung zeitweise gesperrt. Eine Einschränkung des Verkehrs schließt die Stadt aus. Die Netze wurden vor etwa zehn Jahren angebracht und vor drei Jahren erneuert.

Eine Woche später, am Donnerstag, 3. Februar, sollen dann die Untersichten, also die Unterseiten der Betondecken, und Hohlkästen, womit bestimmte Träger im Bauwesen bezeichnet werden, im Bereich der Heinigstraße geprüft werden. Da auch diese Untersuchungen an der Hochstraße Nord mit einem Hubsteiger erfolgen sollen, ist es nach Angaben der Stadt unumgänglich, für diese Zeit sowohl die Abfahrt Heinigstraße in Richtung Frankenthal / Bad Dürkheim als auch die Auffahrt von der Heinigstraße auf die B44 in Richtung Bad Dürkheim zu sperren. Die Sperrungen erfolgten in der Zeit von 9 bis etwa 14 Uhr und werden vom Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen ausgeführt. Entsprechende Umleitungen sollen ausgeschildert werden.

Am Freitag, 4. Februar, sollen Teilbereiche der Untersichten über den Parkplätzen "Jägerstraße" und "Messplatz" untersucht werden. Hier sei damit zu rechnen, dass zeitweise die Zufahrt zum Parkplatz "Messplatz", von der Sumgaitallee aus, gesperrt wird. Daher könnten weniger Parkplätze in der Innenstadt zur Verfügung stehen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2