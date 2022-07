Regionalverband: Lipoid kann in Ludwigshafen-Maudach erweitern

Eine Erweiterung der Firma Lipoid an ihrem Firmengelände in Maudach-Süd wird nicht an der Regionalplanung scheitern. „Für die Entwicklung von Maudach-Süd steht eine Lösung im Raum“, sagte Christoph Trinemeyer, Geschäftsführer des für die Regionalplanung zuständigen Verbands Region Rhein-Neckar (VRRN). „Wir werden unseren Beitrag leisten, um die Entwicklung des Unternehmens möglich zu

...