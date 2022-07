Lipoid erhält Zuspruch für Erweiterung

Ludwigshafen. Die Stadt Ludwigshafen liegt mit dem Verband Region Rhein-Neckar (VRRN) wegen der Entwicklung von Gewerbeflächen über Kreuz. Während der VRRN im einheitlichen Regionalplan die Fläche nördliche der A 650 bei Ruchheim ausweisen möchte, macht sich die Verwaltung für das Areal Maudach Süd stark. Hintergrund ist die geplante Erweiterung des Unternehmens Lipoid, das den Standort mit aktuell 250 Mitarbeitern in mehreren Schritten ausbauen möchte.

Unterstützung erhält das Pharmaunternehmen, das durch seinen Beitrag an der Herstellung von mRNA-Imfpstoffen in der Pandemie Bekanntheit erlangt hat, von den zwei größten Stadtratsfraktionen. „Lipoid ist ein sehr innovatives Unternehmen und bietet bereits heute in Maudach 250 Menschen gute Arbeitsplätze, darunter viele hochqualifizierte“, sagt David Guthier, Fraktionschef der SPD. „Bei der Herstellung von Phospholipiden für die Pharmaindustrie sind sie Weltmarktführer und wir wollen den Weltmarktführer in Ludwigshafen halten und gute Entwicklungsperspektiven – auch für die Schaffung neuer Arbeitsplätze – bieten.“

„Wir begrüßen es, dass die Oberbürgermeisterin nun auch persönlich Kontakt mit der Verbandsversammlung aufgenommen hat. Lipoid mit seinen derzeit 250 attraktiven Arbeitsplätzen muss unbedingt in Ludwigshafen gehalten werden und braucht Planungssicherheit“, betont auch CDU-Fraktionschef Peter Uebel. Die CDU begleite den Erweiterungsprozess des Unternehmens bereits seit dessen Ansiedlung in Maudach, damals noch mit OB Eva Lohse. jei