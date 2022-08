Ludwigshafen. Ein buntes Programm über fünf Tage bietet die Kerwe in Mundenheim. Ab dem dritten August-Wochenende wird sie wieder auf dem Zedtwitzplatz gefeiert. Als eine der wenigen Kerwen in Ludwigshafen wird in Mundenheim eine Kerweprinzessin inthronisiert – so auch in diesem Jahr.

Offiziell eröffnet wird das Fest am Freitag, 19. August, um 20 Uhr. Den Startschuss geben Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) und die neue Kerweprinzessin Lea I., die zuvor durch die Rathauschefin gekrönt wird. Der inoffizielle Auftakt der Kerwe erfolgt indes am Vortag in der MKV-Gockelsklause nur für geladene Gäste.

Konzert in Christuskirche

Für eine neue Veranstaltung bei der traditionsreichen Kerwe sorgt die Chorgemeinschaft Mundenheim. Sie gibt am Samstag, 20. August, um 19 Uhr ein Konzert in der evangelischen Christuskirche. Danach schließt sich ein Empfang an.

Am Sonntag, 21. August, steht ab 15.30 Uhr ein Besuch bei der Feuerwehr Mundenheim auf dem Programm, teilte die Veranstalter mit. Um 19.30 Uhr werden die Kerweborschen in Oppau besucht. Wie in früheren Jahren lockt wieder ein Kindernachmittag für die jungen Festbesucher. Er beginnt am Montag, 22. August, um 15 Uhr auf dem Mundenheimer Marktplatz. Der Seniorennachmittag startet einen Tag später ebenfalls um 15 Uhr. ott