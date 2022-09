Kerwe lockt in Bürstadts City

Bürstadt. Trotz kühler Temperaturen hoffen die Organisatoren der Bürstädter Kerwe auf viele unerschrockene Gäste. Nach dem Auftritt von Barbara Ruscher am Donnerstag geht es mit DJ Cebel am Freitag ab 20 Uhr am Marktplatz weiter. Dort drehen sich auch die Fahrgeschäfte. Einen ökumenischen Gottesdienst feiern Pfarrerin Johanna Gotzmann und Pfarrer Peter Kern gemeinsam am Samstag, 1. Oktober, vor dem Rathaus um 14 Uhr. Direkt im Anschluss bewegt sich der Kerwe-Umzug zum Marktplatz mit Rede dort. Abends spielt dort die Band Small Town Maniax.

Höhepunkt ist für die Sportler der Stadtlauf des VfR Bürstadt am Sonntag, 2. Oktober, ab 10.45 Uhr. Neben den klassischen Distanzen über 2,5-, 5- und 10-Kilometer wird der traditionelle und beliebte Bambini-Lauf über 400 Meter ausgerichtet. Den krönenden Abschluss soll die „After-Run-Party“ mit Live-Musik von Rolf Bachmann auf dem Parkplatz neben dem Netto-City Markt in der Wilhelminenstraße bilden.

Höfe öffnen sich zum Flohmarkt

Erstmals findet in diesem Jahr am Sonntag ein Hof-Flohmarkt in Bürstadt statt. Fast 70 Familien haben sich angemeldet, von 13 bis 18 Uhr ihre Höfe zu öffnen und verschiedene Schätze, Kinderbekleidung, Spielsachen und mehr anzubieten. Wo diese mit welchem Angebot zu finden sind, ist online zu erfahren: Unter www.buerstadt.de sind die einzelnen Standorte markiert. Zur gleichen Zeit öffnen auch die Geschäfte in der Innenstadt ihre Türen. Abends ab 19 Uhr legt dann DJ Smash auf dem Marktplatz auf. Denn am Tag darauf können ja viele ausschlafen. Montags geht’s traditionell zum Frühschoppen zum Verein oder auf den Marktplatz. Auch der Rummelplatz öffnet wieder. cos