Nach Entgleisung einer Bahn in Ludwigshafen-Rheingönheim - erneut Steine auf Schienen gelegt

Es war laut Polizei und Rhein-Neckar Verkehr GmbH (RNV) pures Glück, dass bei dem Vorfall am 8. Oktober in Rheingönheim nichts Schlimmeres passiert ist. Wegen Schottersteinen auf den Schienen sprang eine Straßenbahn aus dem Gleisbett und landete mit der Front auf einer Haltestellenplattform. Jetzt liegen an der selben Stelle wieder Steine auf den Gleisen. Die Polizei sucht dringend

...