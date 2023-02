Motivierter Papa Asanin

Ludwigshafen. Matej Asanin fehlte im vergangenen Spiel der Eulen Ludwigshafen. Der Torwart des Handball-Zweitligisten wollte unbedingt bei der Geburt seines zweiten Kindes dabei sein. Am Mittwoch erblickte dann Antonio das Licht der Welt – 54 Zentimeter groß und 4100 Gramm schwer ist das neue Glück der Familie Asanin.

Im Topspiel am Samstag (19 Uhr) beim Tabellenführer HBW Balingen-Weilstetten ist der 29-jährige Kroate aus Zagreb wieder dabei. Wer weiß, vielleicht ist Asanin dann der Unterschiedsspieler? Motiviert ist der Keeper allemal. Denn Balingen ist für Asanin kein unbekanntes Pflaster. 2014 kam er vom spanischen Erstligisten Ademar León zu den Galliern von der Alb und wechselte von dort dann für drei Jahre zu Sporting Lissabon. Aus Portugal kam Asanin 2019 zu den Eulen, bei denen er eine wichtige Rolle spielt..

Abt: Müssen Potenzial abrufen

Am vergangenen Wochenende verpassten die Eulen bei der Niederlage in Dessau den Sprung auf den zweiten Tabellenrang. Trainer Michel Abt zeigt sich im Rückblick ein wenig angefressen. „Wir haben zu Rundenbeginn gegen Balingen einen schnelleren Ball gespielt als in Dessau zuletzt in unserem abschließenden Hinrundenspiel. Das kann eigentlich nicht sein, wenn wir davon sprechen, dass unsere Mannschaft eine Entwicklung genommen hat. Die haben wir auch, müssen sie aber auch abrufen“, sagt der Trainer.

In Balingen sind die Ludwigshafener auf dem Papier als Tabellenfünfter nur der Außenseiter. Doch auch die Schwaben sind nicht gut aus der WM-Pause gestartet, verloren gegen Elbflorenz Dresden mit 29:33, liegen mit 31:7 Punkten aber immer noch souverän an der Tabellenspitze. Abt fordert am Samstag „ein besseres Abwehrverhalten“. Auch Asanin und Torwartkollege Ziga Urbic sind gefordert. bol