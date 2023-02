Meyer-Siebert bleibt Eule

Ludwigshafen. Handball-Zweitligist Eulen Ludwigshafen bastelt weiter an seinem Kader für die kommende Spielzeit: Julius Meyer-Siebert (Bild), seit Januar 2022 auf Leihbasis bei den Eulen, spielt demnach auch 2023/24 für den Ludwigshafener Zweitligisten. Der 22-Jährige hat einen Ein-Jahres-Vertrag, der bis zum 30. Juni 2024 läuft, unterschrieben. Der bis Mitte 2025 laufende Kontrakt des Rückraumspielers beim Bundesligisten SC DHfK Leipzig ruht in diesem Zeitraum.

© Eulen

Entsprechend hat Trainer Michel Abt auf die Vertragsverlängerung mit der 2,06 Meter großen Leihgabe aus Leipzig reagiert. „Ich glaube, Julius ist ein ganz wichtiges Puzzleteil, um Stabilität in der Abwehr beizubehalten. Er hilft uns in der 6:0-Abwehr sehr“, attestiert Abt dem Youngster Qualität in Abwehr und Angriff.

Die Eulen verlassen wird im Sommer dagegen Mittelmann Max Neuhaus. Der 23-Jährige kam am 1. Juli 2019 vom SC Magdeburg II und sucht eine neue sportliche Herausforderung. red