Die Eulen Ludwigshafen haben den Start ins neue Jahr vermasselt. Der Handball-Zweitligist verlor am Samstag vor 1732 Zuschauern das Topspiel beim Dessau-Roßlauer HV 06 mit 30:35 (12:16). Michel Abt, der Coach der Pfälzer, zeigte sich nach der Partie enttäuscht. „Wir sind nicht richtig in unser Angriffsspiel gekommen. Dessau hat das gemacht, was sie immer machen – kompromisslosen Tempohandball.

