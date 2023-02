Kampfstarke Gallier

Leutershausen. Im zweiten Heimspiel des neuen Handball-Jahres bekommt es Drittligist SG Leutershausen am Samstag (19.30 Uhr) in der Heinrich-Beck-Halle mit der Reserve des Ex-Bundesligisten HBW Balingen-Weilstetten zu tun. Die Tatsache, dass die kleinen „Gallier von der Alb“ immer wieder auf Spieler aus dem Zweitliga-Kader zurückgreifen können, macht die Aufgabe dabei nicht leichter. „Balingen ist eine Mannschaft, bei der man nicht weiß, mit welchem Kader sie kommen“, bestätigt SGL-Coach Marc Nagel, der aber dennoch verhindern möchte, dass sein Team die zweite Niederlage in Folge einstecken muss.

Balingen-Weilstetten hatte zuletzt drei Topspiele – und gewann davon zwei. Nur gegen Tabellenführer Oppenweiler gab es am vergangenen Spieltag eine Niederlage. Der Tabellendritte Fürstenfeldbruck sowie die Junglöwen (4.) mussten sich den Galliern geschlagen geben. Die SG Leutershausen ist also gewarnt, zumal die letzten Partien sehr unterschiedlich gestaltet wurden. „Die Leistungen sind nicht so schwankend wie die Ergebnisse. Das hat auch etwas mit den Gegnern zu tun. Aber das Spiel gegen Balingen ist ein Heimspiel. Da müssen wir liefern, und das haben wir bisher sehr ordentlich hinbekommen“, ist Nagel zuversichtlich, den Heimvorteil nutzen zu können. Dabei muss Leutershausen auf Kevin Bitz (Muskelfaserriss) verzichten. red