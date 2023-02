Mehl statt Amphetamin - das sagt die Ludwigshafener Polizei zur Drogentest-Panne

Ludwigshafen. Die Vorwürfe wogen schwer. Zwei Kilogramm schwer, um genau zu sein. Denn im Juni 2022 wurde bei einem Polizeieinsatz vermeintliches Amphetamin in dieser Menge bei der Ludwigshafener Rap-Crew HoodBlaq sichergestellt. Eine Laboruntersuchung ergab nun aber, dass es sich bei dem Pulver um Mehl handelte. Jetzt hat sich die zuständige Ludwigsahfener Polizei geäußert.

Demnach wurde die sichergestellte Substanz "im konkreten Fall zweifach mittels Schnelltest überprüft", teilt ein Sprecher auf Anfrage mit. Beide Tests seien positiv auf Amphetamin verlaufen.

Warum, das können sich die Beamten auch nicht so recht erklären. "An eine doppelt falsch positive Testung können wir uns nicht erinnern", so der Sprecher. "Es dürfte sich daher um einen äußerst seltenen, bislang bei uns noch nicht aufgetretenen Fall handeln."

Dass es grundsätzlich beim Einsatz der Drogen-Schnelltests bei "sehr wenigen Einzelfällen" zu falschen Positiv-Testungen kommen könne, sei jedoch bekannt. Sie dienten grundsätzlich nur einer Orientierung, gerichtsverwertbar ist lediglich das Laborergebnis des Landeskriminalamts (LKA).

Im vorliegenden Fall hatte es nun einige Monate gedauert, bis das Ergebnis der LKA-Untersuchung vorlag. Sichergestellt wurden die vermeintlichen Betäubungsmittel am 20. Juni bei einem Einsatz in der Dammstraße im Hemshof. Ausgelöst wurde dieser durch Schreie in einer Wohnung.

Dabei handelte es sich um die Räumlichkeiten der Rap-Crew HoodBlaq, wo offenbar gerade ein Videodreh stattfand. Rund 15 Personen wurden in der Wohnung angetroffen, die sich den Beamten gegenüber sehr aggressiv verhalten haben und diese auch angegangen sein sollen.

Vor Ort wurden auch zwei Beamte der hessischen Bereitschaftspolizei angetroffen. Gegen diese wird ebenfalls ermittelt. Ein eingeleitetes Disziplinarverfahren ruht, bis die Ermittlungen abgeschlossen sind.