IG Metall ruft zu Warnstreik bei Südkabel auf

Mannheim. Die Beschäftigten von Südkabel in Mannheim sind am Dienstag erneut zu einem Warnstreik aufgerufen. Die Gewerkschaft will erreichen, dass das Unternehmen in die Tarifbindung zurückkehrt. Südkabel versuche bereits, die Arbeitsbedingungen neueingestellter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeitsvertraglich zu verschlechtern, heißt es in einer Mittteilung der IG Metall. Bereits im Juli hatte es einen Warnstreik gegeben. Die Geschäftsführung führte damals die anhaltend schwierige wirtschaftliche Lage als Grund an, die Tarifbindung verlassen zu haben. Südkabel ist spezialisiert auf die Herstellung von Starkstromkabeln und Kabelgarnituren sowie deren Verlegung und Montage. Das Unternehmen hat rund 250 Beschäftigte.

