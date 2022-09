Etwa 90 Beschäftigte haben sich nach Gewerkschaftsangaben am Dienstagnachmittag an einem Warnstreik bei Südkabel in Mannheim beteiligt. Die IG Metall will erreichen, dass das Unternehmen in die Tarifbindung zurückkehrt. Südkabel versuche bereits, die Arbeitsbedingungen neueingestellter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeitsvertraglich zu verschlechtern, hieß es in einer Mitteilung. Janna

...