Leichen am Ludwigshafener Rheinufer - Drehstart für neuen „Tatort“

Ludwigshafen. Neuer Fall für Lena Odenthal und Johanna Stern: Die Dreharbeiten für den neuen Ludwigshafener „Tatort“ laufen auf Hochtouren. „Tatort - Avatar“ heißt das Drehbuch zu dem neuen Kriminalfilm mit Kommissarin Lena Odenthal (Ulrike Folkerts). Für den neuen Streifen wird in Ludwigshafen und Baden-Baden gedreht. Das teilte der Südwestrundfunk (SWR) in einer Pressemitteilung mit.

Das Drehbuch zum Film schrieb Harald Göckeritz. Regie führt Miguel Alexandre. Bernadette Heerwagen ist als Gegenspielerin von Ulrike Folkerts und Lisa Bitter zu sehen. In weiteren Rollen tauchen Renato Schuch, Leni Deschner, Caspar Hoffmann, Felix von Bredow, Sabine Timoteo, Luis Vorbach, Peter Espeloer und Annalena Schmidt auf. Doch worum geht es?

Tödliches Online-Dating

Ein Mann wird tot am Rheinufer in Ludwigshafen gefunden. Niemand weiß, mit wem er dort verabredet war, schon gar nicht seine Ehefrau. Aber einiges spricht dafür, dass es eine Frau war, mit der er sich traf. Womöglich die Joggerin in unmittelbarer Nähe des Tatorts? Sie will allerdings nichts gesehen haben.

Lena Odenthal und Johanna Stern behalten Julia da Borg im Visier, als sie bemerken, dass diese auf Dating-Plattformen aktiv ist. Womöglich ist ein Date in der realen Welt eskaliert. Dann wird eine zweite männliche Leiche unter ähnlichen Umständen gefunden und die Kommissarinnen beginnen sich zu fragen, ob hinter Julia da Borgs intensiven Online-Aktivitäten etwas ganz anderes steckt als die Suche nach einer neuen Beziehung.

Seit 1989 gibt es den Tatort mit Lena Odenthal. Seitdem wurden 77 Folgen gedreht. Die Rolle der Johanna Stern gibt es seit 2014. Der SWR produziert den Tatort für die ARD. Produzent ist Nils Reinhardt. Ausgestrahlt wird der „Tatort - Avatar“ laut SWR voraussichtlich im kommenden Jahr.