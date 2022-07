Klangreise durch die Kulturen

Weltoffen, vielfältig, den Menschen in den verschiedensten Kunst- und Kulturformen zugewandt: So präsentiert sich der Inselsommer, der vom 30. Juli bis 7. August zum 13. Mal auf der Parkinsel stattfindet – diesmal wieder mit einem überaus umfangreichen Programm, nachdem es in den beiden Vorjahren Pandemie-bedingt nur eine reduzierte Version gegeben hatte.

„Gemeinsam Neues machen“

Das Publikum kann sich während des Kultursommer-Festivals auf rund 40 Veranstaltungen freuen, darunter (Kinder-)Theater, eine Performance mit Installation, Filmvorführungen, Meditationsangebote, eine Buchwerkstatt und ein „BetterWorldMarket“. Aber vor allem erwartet auch ein ebenso ansprechendes wie facettenreiches Konzertangebot die Gäste.

„Kultur Rhein-Neckar hat von Anfang einen transkulturellen Schwerpunkt gehabt“, erläutert Eleonore Hefner, die Geschäftsführerin des Vereins, der den Inselsommer veranstaltet. Transkulturell sei dabei in dem Sinn zu verstehen, „dass man versucht, gemeinsam etwas Neues zu machen, ohne dass man seine Kulturen deshalb aufgeben muss“, so Hefner bei der Vorstellung des Musikprogramms. Einige mitwirkenden Künstler sind fest mit der Region verbunden: So treten bei der Festivaleröffnung mit Ministerin Katharina Binz am Samstag, 30. Juli, auch Tayfun & Friends auf, alias Tayfun Ates und seine Mitmusiker. Der Mannheimer Multiinstrumentalist (Schwerpunkt: Perkussionsinstrumente) studierte an der Popakademie, unterrichtet an der Orientalischen Musikakademie in Mannheim – und ist in diversen spannenden musikalischen Kontexten aktiv.

Lieder aus der Türkei

Zum „Eintauchen in den Bosporus“ lädt Sängerin Deniz Uzun am Samstag, 6. August, ein. Die renommierte, in Mannheim aufgewachsene Mezzosopranistin wechselte zuletzt vom Opernhaus Zürich an die Komische Oper in Berlin. Beim Inselsommer gastiert sie mit dem eigens erstellten Programm „Honig und Blut“ – im Trio mit Onur Çaliskan (Klarinette) und Jon Wassermann (Laute, Gitarre) – und präsentiert Lieder aus der Türkei, aus Griechenland, Syrien und dem Balkan. Auch das weitere musikalisch Programm ist vielversprechend: So präsentiert am 30. Juli nach Tayfun & Friends die Blechbläser-Band Bubliczki ihren „Turbo-Balkan-Brass“; am 31. Juli konzertieren das Dresdner Musikensemble Kapelye Corazon und der Sänger und Gitarrist Mark Gillespie. Am 5. August gehen Zymbal-Spielerin Valentina Batura und Gitarrist Rainer Kröhn als Duo Polet Dushi auf „Seelenflug“, danach ist das Ukrainian Folk Jazz Quartett Leléka zu erleben.

Am 6. August greift neben Deniz Uzuns Trio auch die bekannte Folk-Rock-Polka-Band HISS zu Mikrofon und Instrumenten, und am 7. Juli läuten die Band Die Caballeros und die Mannheimer Formation Ukulayers das Festivalende ein.

Für den Eintritt gilt jeweils: „Jeder gibt, was er kann“, erläutert Hefner, die zugleich betont: „Wir brauchen Spenden, das ist extrem wichtig“, weil das mithilfe von rund 100 Ehrenamtlichen gestemmte Festival mit hohem Minus starte. Das Programm gibt es im Internet unter www.inselsommer.eu.