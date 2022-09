Zwölf Kleinkunstabende im Dienst der Kreativen

Solidarität und Unterhaltung mischen sich, wenn bei der dritten Auflage des Mannheimer „Jetzt erst recht!“-Festivals Kleinkünstlerinnen und Kleinkünstler auf die Bühne treten. Bei zwölf Terminen im Capitol Casino sowie im Mannheimer Schatzkistl sollen ab 8. Oktober nicht nur die Lachmuskeln trainiert, sondern auch die Kreativen unterstützt werden. Neben einer fixen Grundgage wird auch der gesamte weitere Erlös des Festivals an die Künstlerinnen und Künstlern ausgeschüttet. Im ersten Pandemiejahr 2020 haben Peter Baltruschat (Kulturnetz, Schatzkistl) und Thorsten Riehle (Capitol) die Reihe auf der Seebühne im Luisenpark ins Leben gerufen, um die vom Lockdown gebeutelten Kulturschaffenden mit einer Auftrittsmöglichkeit zu unterstützen.

Komikerin Fee Brembeck eröffnet das Festival. © Sophie Wanninger

Den Startschuss gibt dieses Jahr Fee Brembeck mit ihrem Programm „Erklärs mir, als wäre ich eine Frau!“ im Capitol Casino, am Samstag, 8. Oktober 2022, 20 Uhr. Mit viel Selbstironie und Witz offenbart die Münchnerin die Funktionsweisen des Alltags. Laut der Süddeutschen bliebe keine andere Chance, als sich „verzaubern“ zu lassen. Bettina Franke und Bernd Köhler setzen die Reihe am 22. Oktober mit einem musikalischen Brecht-Abend im Casino fort. Nach Kabarettist Lars Redlich (23.) lehrt noch rechtzeitig vor Halloween Tutu Toulouse am 26. Oktober im Schatzkistl das Fürchten mit ihrem Programm „Dong mal 12 – musikalisch – literarische Gruselkabinettstüchen“. Weitere Höhepunkte: Songwriter Falk am 5. November im Schatzkistl, das hör- bzw. sehtechnisch eingeschränkte Comedy-Duo Toby Käp und Timur Turga am 11. November und der hintergründige Abend „Tun wir was dazu – Lieder unserer Demokratiegeschichte“ am 26. November mit Joana und Adax Dörsam im Schatzkistl. Den Abschluss bestreitet das Monica Tomasi Trio mit brasilianischer Musik am 30. November. Die Karten kosten einheitlich 23 Euro. Beginn ist jeweils um 20 Uhr.

Erfolgreiche Marke

Trotz widrigster Umstände und strenger Auflagen hatten es die beiden Mannheimer Kulturmacher Baltruschat und Riehle im Sommer 2020 und 2021 geschafft, das „Jetzt erst recht!“-Festival als Marke zu etablieren. Als die meisten Bühnen stillstanden, unterstützten die insgesamt 49 Freiluftveranstaltungen nicht nur Kreative, sondern boten auch dem Publikum Zugang zu Livekultur. Damals waren 166 lokale Künstlerinnen und Künstler beteiligt und mehr als 6200 Besucherinnen und Besucher machten „Jetzt erst recht!“ laut einer Pressemitteilung der Veranstalter zum größten Solidaritätsfestival für Kunst und Kultur. „Diese Erfolgsgeschichte wollen wir jetzt, auch dank der Unterstützung des Programms Neustart Kultur, fortschreiben“, sagte Baltruschat.