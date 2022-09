Große Säulen-Stiel-Eichen werden umgepflanzt

Ludwigshafen. Ein seltenes Schauspiel lässt sich Anfang kommender Woche in der Heinigstraße 20 erleben: Am Montag und Dienstag, 26. und 27. September, werden sechs große Säulen-Stiel-Eichen an der künftigen Baustelle für das neue Polizeipräsidium Rheinpfalz versetzt. Die Bäume werden im Zuge einer Großbaumverpflanzung auf die 700 Meter entfernte Grünfläche „Danziger Platz“ gebracht. Wegen des Transports sei an beiden Tagen zeitweise mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Dies teilte der Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung (LBB), der für die Planung und Realisierung des neuen Polizeipräsidiums an der Heinigstraße verantwortlich zeichnet, am Mittwoch mit.

Die Großbaumverpflanzung ist notwendig, da vor Beginn der Bauarbeiten Ende November die Versorgungsleitungen im Fuß- und Radweg zwischen Bürgermeister-Hoffmann-Straße und Heinigstraße durch die Technischen Werke Ludwigshafen (TWL) umverlegt werden müssen, hieß es vom Landesbetrieb.

Die sechs Bäume mit Stammumfängen bis zu 59 Zentimeter werden von einer Spezialfirma mit einer Großbaumverpflanzungsmaschine ausgegraben, auf der Heinigstraße zur Grünfläche Danziger Platz transportiert und dort in bereits vorbereitete Pflanzlöcher gesetzt. Der Landesbetrieb LBB sichert dann die Pflege der verpflanzten Bäume über fünf Jahre hinweg.

Fällungen rund um die Baustelle

Große Bäume werden seltener verpflanzt, da Verpflanzung und Nachsorge größeren Aufwand erfordern. Durch die Verpflanzungen könnten jedoch stattlichere Bäume versetzt werden und am neuen Standort von Beginn an eine Atmosphäre schaffen, die bei neugepflanzten Bäumen erst nach Jahrzehnten erreicht werde, hieß es weiter. Abgestimmt wurde die Großbaumverpflanzung mit der Stadt Ludwigshafen (Bereich Umwelt und TWL). Die Stadt hat auch den neuen Standort für die Eichen vorgeschlagen, um die Ostseite der Rasenfläche des Danziger Platzes aufzuwerten.

Zur weiteren Vorbereitung der Bauarbeiten werden zudem am 29. und 30. September die Bäume an der Heinigstraße entlang der Baustelle gefällt sowie auf einer Seite der Bürgermeister-Hoffmann-Straße und am Fuß- und Radweg parallel zur Hochstraßen-Abfahrt. Die Fällungen der 30 Bäume waren bereits angekündigt und sind mit der Stadt Ludwigshafen abgestimmt, hieß es weiter. Nach Abschluss der Bauarbeiten sollen dann insgesamt 25 junge Bäume in der Umgebung des Polizeipräsidiums gepflanzt werden.

In dem auf 117 Millionen Euro veranschlagten Neubau sollen im Jahr 2027 rund 650 Polizeibeschäftigte ihre Arbeit aufnehmen. In dem zweiteiligen Gebäude mit einer Nutzfläche von rund 26 000 Quadratmetern (inklusive der zwei Tiefgaragen-Geschosse) ist Platz für das derzeit in der Wittelsbachstraße untergebrachte Präsidium, die zentrale Einsatzleitstelle, Kriminaldirektion, die Wache und die Polizeiinspektion 1 (heute: Gaustraße). Der niedrigere Gebäudeteil mit acht Geschossen und einer Höhe von rund 29 Metern entsteht nahe der Wohngebäude in der Bürgermeister-Hoffmann-Straße, der zwölfgeschossige Hochtrakt mit rund 44 Metern orientiert sich zur Hochstraße hin.

Damit die Baustelle funktioniert, wird für ihre Andienung und die Bau-Container auch Platz auf angrenzenden Flächen benötigt. Der Fuß- und Radweg entlang der Grundstücksgrenze an der Heinigstraße sowie parallel zur Hochstraßen-Abfahrt entfällt für die Dauer der Baustelle, eine Umleitung ist vorgesehen. Auf der Heinigstraße wird die Rechtsabbiegespur in die Wredestraße gesperrt, diese wird auf zwei Fahrspuren verengt.