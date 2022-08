Gedrosselte Temperaturen in Bädern

Ludwigshafen. Bei sommerlichen Temperaturen zieht es immer noch viele in die Freibäder der Stadt. Doch mit Aussicht auf das Ende der Ferienzeit und die bevorstehenden Herbstmonate beginnt allmählich auch die Hallenbad-Saison. Und die steht dieses Jahr unter einer besonderen Planung, denn die Bäder werden nur unter Vorbehalt geöffnet.

Grund dafür ist der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine und die daraus resultierende Energiekrise, teilt die Stadtverwaltung in einer Pressemeldung mit. „Im Zuge unserer Überlegungen, wie die Stadtverwaltung ihren Beitrag leisten kann, um Energie einzusparen, haben wir auch intensiv über unsere Hallenbäder diskutiert“, heißt es weiter.

Die Hallenbäder würden vor allem für den Schwimmunterricht von Schulkindern geöffnet. Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck betont in der Pressemitteilung allerdings auch: „Je nachdem allerdings, wie sich die Versorgungslage entwickelt, kann es sein, dass wir zumindest das Hallenbad Süd schließen müssen.“ Mit diesem Vorhaben möchte die Stadtverwaltung die Gasversorgung sichern und sieht in einer eventuell vorzeitigen Schließung der Hallenbäder die Möglichkeit, sich vorausschauend auf den Herbst einzustellen, um Energie einzusparen.

Auch die geöffneten Hallenbäder sollen bereits für Einsparungen sorgen: „So werden wir in beiden Bädern die Wassertemperatur um zwei Grad Celsius auf 26 Grad Celsius absenken. Und auch die Raumtemperatur wird auf circa 26 Grad gesenkt“, fügt Wolfgang Köllner, Abteilungsleiter Bäder, in der Mitteilung hinzu. Die Stadt rechne durch diese Maßnahmen mit Energieeinsparungen von etwa 20 Prozent.

Schwimmtag für Hunde

Das Freibad am Willersinnweiher ist noch bis Mittwoch, 7. September, geöffnet und geht danach in die Winterpause. Das Hallenbad Oggersheim öffnet am Donnerstag, 8. September. Im Hallenbad Süd läuft laut Stadt aktuell noch eine Sanierungsmaßnahme. Beckenkopf und Überlaufrinnen des Sportbeckens werden saniert. Derzeit rechnet die Stadtverwaltung damit, das Hallenbad Süd ab Samstag, 24. September, öffnen zu können.

Für Hundebesitzer plant die Stadtverwaltung außerdem erneut ein „Hundeschwimmen“ am Samstag, 10. September. Die Veranstaltung im Freibad am Willersinnweiher gab es im Vorjahr bereits, und habe vielen gut gefallen, heißt es.