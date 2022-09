Flammender Appell für Sprach-Kitas

Ludwigshafen. Die CDU-Stadtratsfraktion und der AWO-Stadtkreisverband Ludwigshafen setzen sich für eine Fortführung der sogenannten Sprach-Kitas in der Stadt ein. Zum Ende des Jahres läuft die durch den Bund finanzierte alltagsintegrierte sprachliche Bildung aus, was in Ludwigshafen – Stand jetzt – zum kompletten Wegfall solcher Angebote führen würde (wir berichteten). Die CDU fordert in diesem Zusammenhang das Land auf, eine dauerhafte Finanzierung auf den Weg zu bringen. Kämmerer Andreas Schwarz (SPD) müsse mit der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) und dem Land eine entsprechende Vereinbarung treffen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr“ – auf diesen prominenten Spruch greift die CDU zurück, um ihrer Forderung Nachdruck zu verleihen. „Was wir in den Kitas durch den Wegfall der Sprachförderung künftig versäumen, ist kaum noch aufzuholen!“, betont Wilhelma Metzler, jugendpolitische Sprecherin der CDU-Fraktion. Auch die Fachkräfte müssten wissen, wo der Weg hingeht, damit sie nicht verloren gehen. Mit rund 410 000 Euro sei der Betrag, den das Land investieren müsste, aus Sicht der Christdemokraten überschaubar. „Die Sprachförderung in den Kitas muss sofort eine verlässliche Landesfinanzierung erhalten und darf nicht zu Kürzungen in anderen Bereichen führen. Alle Kinder und Familien in Ludwigshafen profitieren von der sprachlichen Bildung im Sinne von Teilhabe und Chancengleichheit“, sagt Fraktionschef Peter Uebel.

Kitas mit Sprach-Förderangeboten sind wichtig für die Stadt. © S. Kahnert/dpa

Die AWO sieht eher den Bund in der Pflicht. „Die Mittelkürzung der Sprachförderung in den Kindertagesstätten ist unverantwortlich und nicht nachvollziehbar“, so der Vorsitzende Holger Scharff. Gerade in Ludwigshafen, wo immer mehr Kinder mit einer anderen Muttersprache in die Kitas und Schulen kommen, sei das Vermitteln der deutschen Sprache besonders wichtig. „Der Bund muss seiner Verantwortung weiterhin gerecht werden und Mittel zur Verfügung stellen.“ jei