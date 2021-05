Familie aus Ludwigshafen abgeschoben: Thar erhält viel Zuspruch

Ludwigshafen. Nach der Rückkehr des mehrere Wochen vermissten Jugendlichen Thar setzen sich Vereine und Fraktionen für dessen Verbleib in Ludwigshafen ein. „Aus humanitären Gründen sollte die Stadt darauf hinwirken, von einer Abschiebung abzusehen und dem Jungen Gelegenheit einräumen, seinen Schulabschluss und seine Lehre zu absolvieren“, heißt es etwa in einer Mitteilung der Linksfraktion im Stadtrat. Diese appelliert auch an Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD), sich für den 16-Jährigen einzusetzen, dessen Familie Ende März nach Armenien abgeschoben wurde (wir berichteten mehrfach).

„Auf weltoffenes Herz hören“

„Thar soll in Ludwigshafen bleiben!“, fordert auch der Verein „Respekt: Menschen“. Die Familie sei abgeschoben worden, zehn Wochen bevor Thar einen Anspruch auf einen gesicherten Aufenthalt als gut integrierter Jugendlicher erhalten hätte, kritisiert der Verein. Der 16-Jährige spreche die Sprache, sei ordentlich, tüchtig und habe eine Ausbildung in Aussicht. „Die Stadt sollte auf ihr weltoffenes Herz hören und den Menschen, wo es eben geht, eine Chance zum Hierbleiben geben.“ Der Verein fordert, Thar zumindest eine Ausbildungsduldung teil werden zu lassen.

Wie berichtet, war die jesidische Familie S. am 30. März aus Ludwigshafen abgeschoben worden. Thar flüchtete vor den Beamten und war seitdem untergetaucht. Vergangene Woche kehrte er zurück. Er befindet sich in der Obhut eines Vormunds.