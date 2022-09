Putzaktion im Bürgerhaus

Hofheim. In die Liste von 30 Lampertheimer Projekten mit rund 400 Helfern anlässlich des Freiwilligentags in der Metropolregion reihten sich auch zwei Aktionen in Hofheim ein. So nahmen sich die Helfer des „Howwemer Seniorenkaffees“ die Küche und das Stuhllager im Bürgerhaus vor und führten eine Grundreinigung durch. Es wurde eifrig gewischt und gespült.

Der Hofheimer Carnevalverein (HCV) war ebenfalls im Bürgerhaus aktiv, reinigte die komplette Bestuhlung. „Als HCV sind wir die Hauptnutzer der Stühle, das liegt im Wesen unserer Veranstaltungen“, so HCV-Sitzungspräsident Alexander Scholl. Über 300 Stühle wurden zunächst in elf Reihen aufgereiht, dann mit Wasser und Spülmittel gebürstet, um den gröbsten Schmutz von Sitzflächen und den Rückenlehnen zu entfernen. Dann ging es noch mit dem Nasssauger über die Flächen. Knapp drei Stunden hatten die Helfer zu tun. Die Stuhlreihen bleiben noch einige Tage stehen, bis sie komplett getrocknet sind, werden dann spätestens Ende der Woche verschoben, da mit dem Auftritt von „Kättl Feierdaach“ am Sonntag, 25. September, das nächste Kulturangebot in Hofheim bevorsteht.

HCV-Mitglieder reinigen die Stühle im Hofheimer Bürgerhaus. © fh

Von der Hilfsaktion des HCV und des Howwemer Seniorenkaffees profitieren letzten Endes alle Nutzer des Bürgerhauses, wie Alexander Scholl feststellte. Bürgermeister Gottfried Störmer machte sich ebenfalls ein Bild von beiden Aktionen in Hofheim. Weitere Projekte gab es in Hofheim allerdings nicht zu verzeichnen. Gerade einmal eine Woche liegt die Kerb zurück, die von zehn Vereinen in ehrenamtlicher Arbeit gestemmt wurden. fh