Neuer Rekord bei Ostereierjagd

Hüttenfeld. Der erste Tag des 37. Ostereierschießens in Hüttenfeld war für die Sportschützenabteilung der SG Hüttenfeld (SGH) ein voller Erfolg. Der Schießstand im Sportpark „Am Hegwald“ war über den Tag fast durchgehend belegt, so dass die Helfer alle Hände voll zu tun hatten. Eine Besonderheit des Jedermannschießens bei der SGH stellen wie üblich die Ostereier dar, die im Air-Brush-Verfahren in Regenbogenfarben gefärbt wurden, was die Eier sehr begehrt macht.

Schießsportinteressierte jeden Alters kamen auf den Schießstand, um sich selbst einmal am Luftgewehr oder an der Luftpistole zu versuchen. Beim Ostereierschießen stehen Spaß und Kontakt zum Schießsport für die Gäste im Vordergrund. Von vielen Teilnehmern wurde der Sonntagsausflug auf den Schießstand auch genutzt, um den Bedarf an bunten Ostereiern auf eine sportliche Art zu decken. Fachlich angeleitet von den aktiven Sportschützen galt es für die Besucher, möglichst viele Schüsse ins Schwarze zu treffen, denn jeder erfolgreiche Treffer bescherte den Teilnehmern ein regenbogenfarbenes Osterei. Damit sich auch die jüngeren Besucher, die aus rechtlichen Gründen noch nicht mit Luftdruckwaffen schießen dürfen, ihre eigenen Ostereier verdienen konnten, bot sich auf dem Schießstand auch die Möglichkeit, an einer Lichtschießanlage oder einem SCATT-Trainingsgerät, das sonst als Hilfe im Training genutzt wird, Jagd auf die bunten Eier zu machen. Hierbei wurden die jungen Teilnehmer vorrangig von den Nachwuchsschützen der SGH unterstützt, die mit Tipps zur Seite standen und mit etwas Hilfestellung den Jüngsten zu guten Treffern verhalfen. So konnten am Ende alle voller Stolz ein paar Eier oder Überraschungseier, die im Verhältnis 1:4 gegen Ostereier getauscht werden konnten, mit nach Hause nehmen.

Am Nachmittag gab es auf dem Schießstand auch noch royalen Besuch: Abteilungsleiter Helmut Günther freute sich, die amtierende Spargelkönigin Stella-Svenja I. zum Ostereierschießen begrüßen zu dürfen. Größer war die Freude allerdings bei den Nachwuchsschützinnen, denn die Lampertheimer Hoheit erschien auf deren Wunsch in ihrem königlichen Kleid und verteilte sogar einige Autogrammkarten, mit denen sie vor allem bei Kindern und ihren potenziellen Nachfolgerinnen für strahlende Augen sorgte. Königin Stella-Svenja I. nutzte natürlich aber auch die Gelegenheit, um ihre Treffsicherheit mit dem Luftgewehr unter Beweis zu stellen.

101 Teilnehmer, 1743 Volltreffer

Am Ende des Schießtages zählten die Sportschützen 101 Teilnehmer, die mit insgesamt 1743 erfolgreichen Schüssen Jagd auf die bunten Ostereier gemacht hatten. Mit 1395 ausgegebenen Eiern nebst 87 Überraschungseiern wurde das seit dem Rekordjahr 2017 beste Ergebnisse in der Geschichte des Hüttenfelder Ostereierschießens am ersten Sonntag erzielt. Diese Resonanz war für die aktiven Sportschützen sehr erfreulich. Abteilungsleiter Helmut Günther bedankte sich nicht nur bei den Standaufsichten und der Jugend, sondern auch bei den Helferinnen und Helfern, ohne die eine solche Veranstaltung nicht möglich wäre.

Die nächsten Termine für das Ostereierschießen in Hüttenfeld sind Freitag, 31 März, von 19 bis 22 Uhr und am Sonntag, 2. April, von 11 bis 18 Uhr.