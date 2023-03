Schokoladenhase besonders begehrt

Viernheim. Ein Schuss ins Schwarze mit dem Luftgewehr auf die zehn Meter entfernte Zielscheibe, und schon darf man ein Osterei mit nach Hause nehmen. Wer den Zehner trifft, bekommt ein weiteres Ei als Bonus. Dabei bleibt es aber meistens nicht, denn die Teilnehmer des traditionellen Ostereierschießens beim Sportschützenverein Viernheim räumen Jahr für Jahr Tausende der hartgekochten und gefärbten Eier ab. Wer Glück hat, bekommt sogar einen Schokoladenhasen dazu – den gib es aber erst für jeden 50. Volltreffer.

Wieder sind es Vereine, Firmen, Gruppen und Familien, die ins Schützenhaus am Essigzapfen kommen, um möglichst viele bunte Eier und den einen oder anderen Hasen zu ergattern. Die Regularien sind weitgehend gleich geblieben. Teilnehmer können Zielscheiben zum Stückpreis von 1,50 Euro kaufen. Darauf werden dann je drei Schüsse abgegeben. Scheiben können unbegrenzt nachgekauft werden. Auch diesmal dürfen Kinder und Jugendliche zwischen 10 und 18 Jahren nur in Begleitung eines Erziehungsberechtigten zum Gewehr greifen.

Sicherheitskonzept entwickelt

Termine Freitag, 24. und 31. März, von 19 bis 22 Uhr Samstag, 25. März und 1. April, von 13 bis 18 Uhr Sonntag, 26. März, und 2. April, von 13 bis 18 Uhr Montag, 27. März, und 3. April, von 19 bis 22 Uhr Dienstag, 28. März, von 19 bis 22 Uhr und 4. April, von 17 bis 22 Uhr Mittwoch, 29. März, und 5. April, von 19 bis 22 Uhr Donnerstag, 30. März, von 17 bis 22 Uhr und 6. April, von 19 bis 22 Uhr Ostersamstag, 8. April, von 10 bis 18 Uhr Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag ist kein Schießbetrieb JR

Die Sicherheit auf dem Schießstand wird großgeschrieben. Dort haben erfahrene Schützen ein Auge auf das Geschehen. So wird zu Beginn die Handhabung des Gewehrs erklärt und erläutert, was verboten ist – und was man tun sollte, um zu treffen. Die Teilnehmer können mit aufgelegtem Lauf schießen, dürfen aber auch aus dem Stand anlegen, was jedoch deutlich schwieriger ist.

Neben den nachstehenden festen Schießterminen können die Liebhaber des Ostereierschießens nach Vereinbarung oder während der regulären Trainingszeiten ihr Glück versuchen. Aufgrund der Erfahrungen aus der Vergangenheit empfiehlt sich für größere Gruppen eine telefonische Terminvereinbarung unter Telefon 0176/65 99 41 56. JR