Engagierte Jugendschützen

Hüttenfeld. Nicht nur sportlich waren die aktiven Nachwuchsschützen der SG Hüttenfeld im Einsatz. Während sich ein Teil der Jugendlichen beim Jugendranglistenturnier beweisen musste, sammelte eine weitere Gruppe durch einen Kuchenverkauf Spenden für die Nachwuchsarbeit. Nicht zuletzt präsentierten die Sportschützen sich und ihre Sportart auch beim Integrationstag.

Für die zwei Jugendlichen Trinity Eckhardt und Karolis Salna ging es zum Jugendranglistenturnier in Beerfurth. Eckhardt zeigte mit Serien zu 90, 91, 89, und 91 Ringen eine starke Leistung. Mit einem Gesamtergebnis von 361 Ringen wurde die junge Luftgewehrschützin schließlich als Tagesbeste in der Juniorenklasse ausgezeichnet. Salna hingegen war mit 282 Ringen als einziger Luftpistolenschütze in der Jugendklasse mit seiner Leistung an diesem Tag nicht zufrieden. Dennoch war es für Jugendtrainer Helmut Günther erfreulich zu sehen, dass der Jugendschütze nach Anlaufschwierigkeiten in den ersten beiden Serien mit 66 und 58 Ringen mit Serien zu 77 und 81 Ringen abschließen konnte. Zudem ist diese Leistung nicht zu unterschätzen, schießt Salna doch erst seit circa drei Monaten als Mitglied der Hüttenfelder Sportschützen.

Parallel zu dem Turnier hatten vier weitere Schützen in Hüttenfeld alle Hände voll zu tun: Beim Flohmarkt im Bürgerhaus übernahmen die Geschwister Nele und Lyon Mayer sowie Timea und Timon Schneider den Kaffee- und Kuchenverkauf, dessen Erlös das Flohmarktteam im Gegenzug für die Nachwuchsarbeit der Sportschützenabteilung spendete. Mit dem Geld will die Abteilung zusätzliche Sportausrüstung für die mittlerweile über zehn Kinder und Jugendliche große Gruppe finanzieren.

Zuletzt war die SGH außerdem beim 1. Integrationstag der Stadt Lampertheim in der Altrheinhalle vertreten. Mit der Unterstützung des jüngsten Hüttenfelder Nachwuchsschützen Tommy Karl stellte Abteilungsleiter und Jugendtrainer Helmut Günther dort den Schießsport vor. Die beiden aufgebauten Lichtschießanlagen, die von den beiden Schützen betreut wurden, zogen durchgehend Sportinteressierte an, was immer wieder zu Wartezeiten führte. Über den unerwartet großen Zuspruch freuten sich die Hüttenfelder sehr und konnten ebenso wie die Besucher des Inklusionstags viele neue Eindrücke sammeln.

Ostereierschießen startet Freitag

Nach einer kurzen Verschnaufpause steht ab Freitag, 24. März, mit dem 37. Ostereierschießen die nächste großen Aktion auf dem eigenen Schießstand an. Die Sportschützen laden hierzu jeden ein, der Interesse am Schießsport hat und sich nebenbei auf sportliche Art mit bunten Ostereiern eindecken möchte. Am Sonntag, 26. März, wird mit der amtierende Spargelkönigin Stella Svenja I. sogar royaler Besuch auf dem Schießstand erwartet.