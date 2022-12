Neuer Modus beim TVL Hallen-Cup

Lampertheim. „Uns gibt es noch“, sagt Michael Metzner mit einem Lächeln. Der Hauptorganisator des TVL Hallen-Cups freut sich sehr darüber, dass die 37. Ausgabe des Fußball-Turniers am 4., 6. und 8. Januar endlich über die Bühne gehen kann. Anfang 2020 fand der Hallen-Cup zum bisher letzten Mal statt. 2021 und 2022 fiel der Budenkick in der Jahnhalle am Sportzentrum Ost pandemiebedingt aus.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Jetzt ist der TVL Hallen-Cup wieder da – und das in neuem Gewand. Der neue Modus sieht zwei Qualifikationsturniere am Mittwoch (4. Januar) und Freitag (6. Januar) mit je acht Mannschaften vor. Die jeweils besten vier Teams der Vorrundenturniere lösen das Ticket für den Finaltag am Sonntag, wenn es im K.o.-Modus um den Siegerpokal geht.

In den Qualifikationsturnieren beträgt die Spielzeit 1 x 12 Minuten. Am Mittwoch treffen in Gruppe A die U23 des VfR Mannheim, Eintracht Herrnsheim, der LSC Ludwigshafen und Nibelungen Worms aufeinander. In Gruppe B stehen sich der TSV Amicitia Viernheim, der TV Lampertheim II, der VfR Fehlheim und TuS Rüssingen gegenüber.

Mehr zum Thema Fußball-Kreisoberliga Falkenstein übernimmt – und muss liefern Mehr erfahren Handball TVL weiter hinter den Erwartungen Mehr erfahren

Um 17.30 Uhr machen der VfR Mannheim und Herrnsheim den Anfang. Die letzte von zwölf Vorrundenpartien bestreiten der TVL II und Fehlheim um 20.15 Uhr. Um 20.42 Uhr absolvieren der Sieger der Gruppe A und der Zweite der Gruppe B das erste Halbfinale. Um 20.57 Uhr messen sich der Sieger der Gruppe B und der Zweite der Gruppe A im zweiten Halbfinale. Nach dem Spiel um Platz drei um 21.20 Uhr folgt um 21.35 Uhr das Finale.

Deutlich mehr Beteiligung aus dem Fußballkreis Bergstraße gibt es am Freitag. Da stehen sich die SG Hüttenfeld, die FSG Riedrode, der VfB Lampertheim und der FV Biblis in Gruppe A gegenüber. In Gruppe B finden sich Olympia Lorsch, Eintracht Zwingenberg, die SG Azzurri/Olympia Lampertheim und der TV Lampertheim I. Mit dem Spiel zwischen Hüttenfeld und Riedrode geht es um 17.30 Uhr los. Das Stadtduell zwischen der SG Azzurri/Olympia und dem TVL steigt um 18.15 Uhr. Die SGH und der VfB treffen um 19.30 Uhr aufeinander. Zum Abschluss der Gruppenphase messen sich um 20.15 Uhr Zwingenberg und die SG Azzurri/Olympia. Die Anstoßzeiten der Halbfinals und Finals sind identisch zu jenen am Mittwoch.

Auch Jugend und Altherren spielen

Die Hallencup-Endrunde startet am Sonntag um 14 Uhr. Die Spielzeit für die Viertelfinalpaarungen, die um 14 Uhr, 14.25 Uhr, 14.50 Uhr und 15.15 Uhr beginnen, beträgt 2 x 10 Minuten. Um 15.40 Uhr folgt das erste Spiel um Platz fünf (1 x 15 Minuten). Die Halbfinals (2 x 10 Minuten) stehen um 16 Uhr und 16.25 Uhr an. Nach dem zweiten Spiel um Platz fünf um 16.50 Uhr kommt um 17.10 Uhr das Spiel um Platz drei. Das Finale über 2 x 10 Minuten ist für 17.45 Uhr geplant.

Der Hallen-Cup der Senioren ist nicht das einzige Turnier, das die Fußball-Abteilung des TV Lampertheim in diesem Winter neu aufleben lässt. „Die Jugendturniere sind allesamt besetzt. Auch unser Altherrenturnier ist vollständig“, erklärt . Der Hallen-Cup der Altherren steigt am 14. Januar ab 11 Uhr. Das Hallen-Masters, bei dem sich 2020 der Nachwuchs der TSG Hoffenheim den Titel sicherte, findet am 15. Januar ab 10 Uhr statt. TVLMetznerU12cpa