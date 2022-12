Falkenstein übernimmt – und muss liefern

Lampertheim. Fußball-Kreisoberligist TV Lampertheim ist nach Informationen dieser Redaktion auf der Suche nach einem neuen Trainer fündig geworden: Marco Falkenstein wird künftig an der Seitenlinie des TVL stehen. Dies wurde der Mannschaft am Dienstagabend mitgeteilt. Damit gelang es dem Verein recht schnell, einen geeigneten Nachfolger für den scheidenden Karl-Heinz Göbel zu finden, der beim TVL nur ein halbes Jahr im Traineramt verweilte. Göbel wird, wie bereits vermeldet, ab Januar den abstiegsbedrohten Gruppenligisten Eintracht Bürstadt übernehmen.

Kein Unbekannter beim TVL

Der Mittvierziger Falkenstein ist am Lampertheimer Sportzentrum Ost kein Unbekannter. Nachdem er bei seinem Heimatverein SG Hüttenfeld das fußballerische Einmaleins erlernte, schloss er sich im Laufe der Zeit dem TV Lampertheim an, für den er als Spieler die Fußballschuhe schnürte.

Bald aber ging es für Falkenstein auf die andere Seite in die Trainerzunft. Mehr als 20 Jahre ist das jetzt bereits her. Damals trainierte er den erfolgreichen Nachwuchs beim TVL. Von 2005 bis 2008 war er Übungsleiter der zweiten Mannschaft der Lampertheimer. Mit seiner Trainertätigkeit legte er den Grundstein dafür, dass die Turnerreserve sich für einige Zeit in der Kreisliga B beweisen durfte.

Ein Wiedereinstieg ins Trainergeschäft beim TV Lampertheim dürfte Falkenstein nicht allzu schwer fallen, ist er doch auch ins gesellschaftliche Leben des Vereins gut eingebunden. Dennoch muss er ab Anfang März kommenden Jahres liefern, damit der TV Lampertheim, der in der Tabelle derzeit Rang neun belegt, alsbald die benötigten Punkte für den Ligaverbleib holt.

Am 5. März 2023 geht die Saison für den TVL in der Kreisoberliga weiter. Dann treffen die Spargelstädter in einem Heimspiel auf den abstiegsbedrohten FV Biblis. hias