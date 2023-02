Narren gehen in den Endspurt

Hofheim. Der Hofheimer Carnevalverein (HCV) begibt sich in den Endspurt der laufenden Fastnachtskampagne. Am Donnerstag, 16. Februar, steigt ab 20.33 Uhr die längst ausverkaufte Hexennacht des HCV mit der Live-Band „The Groove Generation“ im Hofheimer Bürgerhaus.

Weiterhin ist der HCV am Fastnachtssonntag, 19. Februar, und Fastnachtsdienstag, 21. Februar, bei den Fastnachtsumzügen in Bürstadt und Lampertheim mit dabei. Bei der Wormser Straßenfastnacht „Spass uff de Gass“ wird das HCV-Männerballett am Samstag, 18. Februar, das Programm bereichern.

Am Rosenmontag, 20. Februar, stattet eine Delegation des HCV den beiden Hofheimer Kindertagesstätten sowie der Kinderkrippe einen närrischen Besuch ab. Um 10 Uhr beginnt das Spektakel beim katholischen Familienzentrum St. Michael in der Kirchstraße, gegen 10.30 Uhr geht’s zur Kinderkrippe „Kleines Ich“ ins Bürgerhaus. Den Abschluss macht der HCV gegen 11 Uhr bei der kommunalen Kindertagesstätte in der Schubertstraße.

Gutscheine und Überraschungen

Neben einem kleinen Mitmachprogramm wird es auch wieder eine Überraschung für die Kinder geben. Außerdem wird der Verein den Einrichtungen Gutscheine zur freien Verwendung im Gesamtwert von insgesamt 400 Euro übergeben.

Den Abschluss der Hofheimer Kampagne bildet am Aschermittwoch, 22. Februar, um 18 Uhr das Heringsessen im Hofheimer Bürgerhaus. fh