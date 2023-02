Närrisches für Alt und Jung in Hofheim

Hofheim. Die Fastnacht geht mit mehreren Angeboten in Hofheim in die heiße Phase über. Nach zwei überaus erfolgreichen Prunksitzungen stehen am kommenden Wochenende die Kinder beim Hofheimer Carneval Verein (HCV) im Mittelpunkt. Aber auch ältere Närrinnen und Narren kommen auf ihre Kosten. Ein Überblick:

Kinderfastnacht: „Kinder feiern Fassenacht“ lautet das Motto am kommenden Sonntag, 12. Februar, ab 15.11 Uhr im Bürgerhaus Hofheim. Mit dabei sind die unterschiedlichen Garden des HCV, doch in erster Linie stehen die kleinen Besucher im Mittelpunkt, die immer wieder ins Geschehen eingebunden werden.

Die Garde wird bei der Kinderfastnacht auch mitfeiern. © fh

Seniorenkräppelkaffee: Weiter geht es am Dienstag, 14. Februar, ab 14.11 Uhr im Canisiushaus mit einem närrischen ökumenischen Seniorenkräppelkaffee, angeboten von der katholischen Pfarrei und der evangelischen Kirchengemeinde. Bei leckeren Kräppeln, Kaffee und Knabberstangen ergeht die Einladung an alle Hofheimer Senioren für einen kurzweiligen Nachmittag mit einem bestens abgestimmten Bühnenprogramm aus Büttenreden, Sketchen, Tanzdarbietungen und fastnachtlicher Musik bei. Der Eintritt ist wie immer frei.

Närrische Singstunde: Am Dienstagabend, 14. Februar, geht es im Canisiushaus um 19.11 Uhr mit der närrischen Singstunde des Katholischen Kirchenchores und Gesangvereins „Cäcilia“ weiter.

Hexennacht: Zur traditionellen Hexennacht lädt der HCV dann am Donnerstag, 16. Februar, ab 19.33 Uhr ins Bürgerhaus ein. Die Band „The Groove Generation“ heizt den Narren einmal mehr kräftig ein. Diese Veranstaltung ist allerdings längst ausverkauft. fh