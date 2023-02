Närrischer Endspurt in Heddesheim

Am Donnerstag, 16. Februar, sind die Narren in Heddesheim außer Rand und Band. Für 17 Uhr haben die Karnevalisten den Sturm aufs Rathaus angekündigt, wo der neue Bürgermeister Achim Wirths alles tun wird, um die Machtübernahme zu verhindern. Wie die langjährige Erfahrung seines Vorgängers befürchten lässt, dürfte er dabei kaum Erfolg haben.

Abends ab 20.11 Uhr laden die katholischen Frauen dann zu ihrer Fasnachtsparty im Gemeindezentrum St. Remigius ein. An der Abendkasse ab 19 Uhr gibt es noch wenige Restkarten, wie Margarete Gründler mitteilt. Zu ihrer beliebten Schlagerparty bitten die „Hellesema Grumbe“ am Samstag, 18. Februar, bereits ab 18.11 Uhr ins Bürgerhaus. Dort sind die Kleinsten der Gemeinde am Sonntag, 19. Februar, um 14.11 Uhr zum Kinderfasching eingeladen.

In den letzten Tagen der Kampagne geht es noch einmal hoch her. Unser Bild zeigt die Krümelgarde der "Hellesema Grumbe". © Thomas Tröster

Am Rosenmontag, 20. Februar, heißt es dann auf Einladung der Gemeinde „Ramba Zamba“ für die Senioren. Ab 14.11 Uhr spielt in der Scheunengalerie Ralf Siegel. Am Aschermittwoch ist bekanntlich alles vorbei. Zwei Tage später, am Freitag, 24. Februar, lassen die Grumbe die Kampagne deshalb beim traditionellen Heringsessen ausklingen. Los geht’s um 18 Uhr im Bürgerhaus. hje