Lampertheim trennt sich von Marino

Lampertheim. Fußball-Kreisoberligist SG Azzurri/ Olympia Lampertheim hat sich von seinem Trainer Giovanni Marino getrennt. Das teilte die Spielgemeinschaft nun mit. Und gleichzeitig wurde bekannt, dass der 41-jährige Florian di Lella Marinos Nachfolger wird, der die Mannschaft erstmalig an diesem Freitag trainieren wird.

„Nachdem ohnehin bekannt war, dass uns Giovanni zum Saisonende verlässt, haben wir, nachdem es sportlich bekanntlich nicht so läuft, die Notbremse gezogen und einen neuen Trainer verpflichtet“, teilte Azzurri-Sportausschussvorsitzender Giuseppe Sanfilippo mit. Er baut auf den fußballerischen Erfahrungsschatz von Florian di Lella, der über eine vieljährige Trainererfahrung verfügt. Unter anderem trainierte er 2016 für eine kurze Zeit den FC Alemannia Groß-Rohrheim.

Marino: Ich war gerne Trainer

Am Dienstagabend informierte der Azzurri-Vorsitzende Angelo Accascio Giovanni Marino über diese Maßnahme. Zwischen dem Trainer und der Spielgemeinschaft rumorte es schon seit einiger Zeit. Auch vor dem Hintergrund von Diskussionen, ob Spieler, die ihren Pass beim FC Olympia Lampertheim haben, auch in der ersten Mannschaft der Spielgemeinschaft auflaufen oder lieber in der Kreisliga B, der seitherigen Zugehörigkeit des FC Olympia, spielen sollen. Beide Mannschaften, sowohl die erste Mannschaft der SG Lampertheim in der Kreisoberliga wie auch die zweite Mannschaft in der Kreisliga B sind in ihren Klassen im Abstiegskampf verstrickt.

Marino trainierte die AS Azzurri Lampertheim seit Januar 2022 und packte damals den Ligaverbleib in der Kreisoberliga. Das gelang nur, weil Marino innerhalb kurzer Zeit Akteure aus seinem Freundeskreis für ein fußballerisches Engagement bei den Azzurri gewinnen konnte.

Seit dieser Saison bildete die Associazione Sportiva eine Spielgemeinschaft mit dem FC Olympia, bei der die Spielerdecke oftmals viel zu dünn war. „Ich stand oft allein auf weiter Flur und musste eine lange Durststrecke durchlaufen. Aber ich war mir nie zu schade, mich für meine Jungs einzusetzen. Ich war gerne für die AS Azzurri als Trainer tätig und wünsche dem Verein den Klassenerhalt“, sagte Marino, der zum 1. Juli beim Mannheimer Kreisligisten TSV Neckarau anheuert. hias