Lampertheim lädt zum Kellerduell

Ried. „Wir können nicht nur gewinnen. Wir müssen gewinnen“, sagt Giovanni Marino, der Trainer des abstiegsbedrohten Kreisoberligisten SG Azzurri/ Olympia Lampertheim vor dem richtungsweisenden Heimspiel seiner Mannschaft gegen die KSG Mitlechtern.

Und die Tabellensituation bestätigt die Forderung des Übungsleiters. Denn, wenn die Lampertheimer gegen die Elf von Trainer Ronny Sauer dreifach punkten würden, ständen sie sogar ein Punkt vor ihr. Würde aber die SG Azzurri/Olympia erneut die Segel streichen, bedeutet dies einen Fünf-Punkte-Vorsprung des Gegners. „Die KSG Mitlechtern lebt von ihrem Kampf- und Teamgeist. Es wird schwer für uns werden“, zollt Marino dem Gegner großen Respekt.

Personell könnte es bei den Lampertheimern wieder besser aussehen. Yusuf Bulucu und Thomas Gerner, die ihre Rotsperre abgesessen haben, bieten sich als Alternativen an.„Außerdem haben einige Spieler ihre Grippe überstanden“, kann Marino hier auf einen oder zwei Rückkehrer hoffen.

Biblis personell angeschlagen

Was ist nur mit dem FV Biblis los? Nun ist es schon ein halbes Jahr her, dass die Elf von Trainer Torsten Schnitzer letztmalig gewann (2:1-Heimsieg über Mitaufsteiger SV Lörzenbach). Auch am vergangenen Sonntag kassierte der FVB eine Niederlage, als er der SG Unter-Abtsteinach mit 0:2 unterlag. Dies war für Schnitzer aber kein Grund, mit der Leistung seiner Spieler unzufrieden zu sein. „Die Jungs haben alles rausgehauen und wenn wir so jede Woche auftreten, werden wir irgendwann auch mal für unseren Aufwand belohnt“, sagt er.

Vielleicht gelingt es den Biblisern ja bereits am Sonntag, Auswärtsgegner SSG Einhausen zu überraschen. Doch wenn sich Schnitzer die personelle Situation seiner Elf vergegenwärtigt, muss er die Ambitionen nach unten schrauben: Torhüter Felix Heiligenthal fällt wegen seines Nasenbeinbruchs im Unter-Abtsteinach-Spiel für längere Zeit aus und auch Ramon Kronauers Notbremse wurde mit zwei Spielen Sperre geahndet. Immerhin wird André Bandieramonte wieder zur Mannschaft stoßen.

„Ein Punkt in Einhausen würde bereits ein Erfolgserlebnis für uns bedeuten. Aber mit Leidenschaft und Einsatz geht immer etwas im Fußball. Und genau da liegt unsere Chance“, sagt Schnitzer vor dem traditionsreichen Nachbarschaftsduell.

Unter seinen Möglichkeiten blieb zuletzt der TV Lampertheim bei der deftigen 0:5-Niederlage beim VfL Birkenau. Beste Gelegenheit, sich den Frust von der Seele zu schießen, bietet sich im Heimspiel gegen die zweite Mannschaft des SV Unter-Flockenbach. Nach dem Spielabbruch gegen den SC Olympia Lorsch muss der FC Alemannia Groß-Rohrheim zum Aufsteiger SV Lörzenbach reisen.

Nach personellen Verstärkungen in der Winterpause und dem jüngsten 2:0-Erfolg bei der Spielvereinigung Fürth befindet sich die Mannschaft von Spielertrainer Jan Schörling im Aufwind. hias