Furioser Festakt

Hüttenfeld. Viel Lob und Anerkennung gab es beim Festkommers der Sportgemeinde Hüttenfeld anlässlich des 75-jährigen Bestehens. Das ganze Wochenende war den Jubiläumsfeierlichkeiten des Sportvereins gewidmet. Nach dem offiziellen Festakt, der am Freitag im Sportpark „Am Hegwald“ stattfand, wurde dort am Samstagabend die „SGH Summer Night“ gefeiert. Ursprünglich waren die Feierlichkeiten für das Jubiläumsjahr 2021 geplant, mussten aber coronabedingt um ein Jahr verschoben werden.

Sport stärkt die Gemeinschaft

Im Mittelpunkt des offiziellen Festakts zum Vereinsjubiläum standen Grußworte, Glückwünsche und Ehrungen für langjähriger Mitglieder. Die Festrede vonseiten des Vereins übernahm der Erste Vorsitzende Bernd Ehret, der gemeinsam mit seiner Tochter Elena Ehret durch das Programm führte. Als Festredner begrüßte die SGH stellvertretend für Landrat Engelhardt den Kreisbeigeordneten Heinz Klee, Bürgermeister Gottfried Störmer, Ortsvorsteher Karl-Heinz Berg sowie den Sportkreisvorsitzenden Günter Bausewein.

Neben einzelnen Rückblicken und Erinnerungen sprachen die Redner dem Verein in erster Linie ein Lob dafür aus, dass man durch den gemeinsamen Sport die Gemeinschaft stärkt. Hervorgehoben wurde auch die herausragende Jugendarbeit, die Heinz Klee als „wichtigste Stütze für die Zukunft des Vereins“ bezeichnete.

Aus Hüttenfeld überbrachten für den Feuerwehrverein der erste Vorsitzende Nico Lippold und für das Litauische Gymnasium Direktorin Rasa Weiß ihre Glückwünsche. Lippold lobte die gute Zusammenarbeit der Vereine insbesondere in der Jugendarbeit. Auch Rasa Weiß bedankte sich dafür, dass die SGH ihre Schüler in ihrer Gemeinschaft aufnimmt und fördert. Als Geschenk überreichte sie dem Sportverein einen traditionellen litauischen Astkuchen.

Der Vereinsvorsitzende Bernd Ehret nutzte seine Festrede, um sich bei allen Mitgliedern, Vereinsfreunden und Sponsoren für die langjährige Treue zu bedanken. Natürlich durfte auch ein Blick auf die Vereinsgeschichte nicht fehlen. Mit vielen kleinen Anekdoten weckte Ehret damit bei den Anwesenden Erinnerungen und sorgte für das ein oder andere Schmunzeln.

So erzählte er etwa von dem kürzlich verstorbenen Ottmar Rhein, der bereits sonntags auf dem Fußballplatz stand, nachdem er freitags vom Krieg zurückgekehrt war, und wie einmal der Lampertheimer Bürgermeister beim Bau des alten Sportplatzes den Helfern zwei Flaschen Schnaps zur Stärkung brachte. Wie sehr sich der Verein in den letzten Jahrzehnten etablieren konnte, zeigen die konstant steigenden Mitgliederzahlen. Doch gerade diese positive Entwicklung stellt die SGH zur Zeit vor ein Platzproblem. Daher, erklärte Bernd Ehret, brauche der Verein dringend eine zusätzliche Sporthalle, um auch in Zukunft ohne Einschränkungen wachsen zu können.

Zahlreiche Ehrungen

Den Höhepunkt der Veranstaltung stellten die Ehrungen langjähriger Mitglieder dar. Kreisfußballwart Reiner Held, der dem Verein zunächst symbolisch einen Fußball überreichte, übernahm die Ehrungen des Verbandes. Ausgezeichnet wurden Werner Gleißner, Tobias Nowakowski, Willi Eichenauer, Gerhard Rhein, Andreas Martin und Markus Massion.

Für den Sportkreis verlieh Günter Bausewein die Ehrennadel des Kreises in Gold, Silber und Bronze für herausragende ehrenamtliche Tätigkeiten. Die Auszeichnung erhielten Volker Berg und Willy Baumann in Bronze, Karl-Heinz Berg, Hans-Jürgen Kock und Erich Händler in Silber sowie Edmund Blümbott in Gold. Helmut Günther, der bereits seit 40 Jahren die Schützenabteilung leitet, wurde daraufhin vom stellvertretenden Bezirksschützenmeister Stefan Spahl mit dem großen Hessischen Ehrenzeichen in Silber für sein ehrenamtliches Engagement für den Schießsport ausgezeichnet. Acht Mitglieder der Schützenabteilung wurden zudem von Bürgermeister Störmer für ehrenamtliche Leistungen und langjährige Mitgliedschaft geehrt.

Die Ehrennadel des Präsidenten erhielten Cornelius Schürer in Grün, Karina Hahl und Katharina Wallisch in Bronze und Freddy Ehret und Willy Baumann in Gold. Helmut Hartmann, Walter Dörr und Helmut Günther wurden mit der Sebastianus Nadel ausgezeichnet.

Zuletzt fand die Ehrung und Ernennung der neuen Ehrenmitglieder des Vereins statt. Darüber durften sich Walter Dörr, Erich Händler, Willi Eichenauer, Fritz Reich, Gerhard Rhein und Helmut Günther freuen, die neben einer Auszeichnung auch jeweils eine persönliche Laudatio vom Vereinsvorsitzenden Bernd Ehret erhielten.

Geburtstagstorte mit Wappen

Zum Schluss der Veranstaltung gab es einen Sektumtrunk, und Gottfried Störmer überraschte die Gäste mit einer riesigen Geburtstagstorte, die von dem grün-weißen Vereinswappen gekrönt war.

Musikalisch wurde die Feier sehr spontan von Helmut Wehe und Christoph Tischmeyer von der MIL gestaltet, da der geplante Musikact krankheitsbedingt ausfiel. Mit ihren Einlagen gaben die beiden Profimusiker dem Hüttenfelder Publikum schon einen kleinen Vorgeschmack für die „Summer Night“ am darauffolgenden Abend.