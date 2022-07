Freude über gute Noten

Hüttenfeld. Die alte Eiche ist ein traditioneller Treffpunkt bei schulischen Veranstaltungen am Litauischen Gymnasium. Dies wurde sie auch für die akademische Abiturfeier in den vergangenen zwei Jahren. Nach einigen Regengüssen am Vormittag schien dann aber pünktlich zur Vorbereitung der Feier die Sonne über Hüttenfeld. So erhielten bei angenehmen Temperaturen 22 Absolventen und Absolventinnen des Privaten Litauischen Gymnasiums während einer feierlichen Zeremonie ihre Abiturzeugnisse.

Applaus und Ermutigungen

Im Schatten der alten Eiche wurden festlich gekleidete Abiturienten und Abiturientinnen von Eltern, Verwandten, Lehrern, Internatserziehern, ehemaligen und jetzigen Schülern sowie der Leitung des Gymnasiums mit Applaus begrüßt. Die Schulleiterin Rasa Weiss gratulierte als erste den Gymnasiasten und ermutigte sie, ihren eigenen Weg zu finden und nicht ausgetretenen Pfaden zu folgen. Die Absolventen und Absolventinnen wurden danach vom katholischen Pfarrer Dr. Virginijus Grigutis und dem evangelischen Pfarrer Thomas Höppner-Kopf gesegnet. Robertas Lendraitis gratulierte allen von der Litauischen Gemeinschaft in Deutschland.

Judith Hörl überreichte im Namen des Elternbeirats des Gymnasiums Pia R. und Justinas G. die sogenannten „Elternpreise“, die jedes Jahr engagierten Schülern zugutekommen. Der Lehrer Dr. Holger Schäfer übergab Benjamin E., Merle D. und Cedric Sch. die Preise der Gesellschaft Deutscher Chemiker. Tomas S. bekam vom Lehrer Dimitrios Kostopoulos den Preis der Physikalischen Gesellschaft. Mit dem Preis der Deutschen Mathematiker-Vereinigung wurde Benjamin E. geehrt.

Zum ersten Mal wurde in diesem Schuljahr eine Schülerin für hervorragende Leistungen in Politik und Wirtschaft ausgezeichnet: Dr. Gabriele Hoffmann überreichte den Preis an die Absolventin Diana L. Die Klassenlehrerin Monika Bischoff verabschiedete sich von ihrer Klasse mit einer herzlichen Rede, in der sie mit Humor über die Herausforderungen im Unterricht während der Pandemie sprach. Julia A. und Nojus V. bedankten sich im Namen der Absolventen für eine erfolgreiche und ereignisreiche Zeit am Gymnasium.

Die Zehntklässlerinnen Ieva L. und Aukse O. sowie Achtklässlerin Leticija M. begleiteten die feierliche Zeremonie mit bewegend gesungenen Liedern. Der Musiklehrer Gintaras Ruèys und Neuntklässlerin Marija G. spielten dazu Gitarre.

Die Oberstufenleiterin Dr. Gabriele Hoffmann verkündete einen hervorragenden Abiturdurchschnitt (2,06) und überreichte gemeinsam mit der Schulleitung die lang ersehnten Abiturzeugnisse.

Die jahrgangsbesten Schüler, Benjamin E. (1,0) und Merle D. (1,0) wurden gekürt. Außerdem freuten sich viele Absolventen in diesem Jahr über eine Eins vor dem Komma. red