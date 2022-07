Musik und Party pur

Hüttenfeld. Während des großen Jubiläumswochenendes veranstaltete die SG Hüttenfeld gemeinsam mit der Musikerinitiative Lampertheim (MIL) erstmals die „Summer Night“ im Hüttenfelder Sportpark „Am Hegwald“. Nachdem das 75-jährige Bestehen im vergangenen Jahr Pandemie-bedingt nicht gefeiert werden konnte, wurden die Feierlichkeiten mit dem offiziellen Festkommers und der Jubiläumsparty „Summer Night“ am Wochenende nachgeholt.

Den Platz zwischen dem Sportlerheim und Fußballplatz hatten die Veranstalter in eine Partymeile mit malerischem Blick auf die Bergstraße verwandelt. Bei bestem Sommerwetter fanden sich zahlreichen Gäste aus Hüttenfeld und Umgebung auf dem Sportgelände ein, um die große Jubiläumsparty mitzufeiern. Gegen den Durst gab es neben der üblichen Getränkeauswahl eine Longdrink-/Cocktailbar und für das leibliche Wohl sorgte „Nadis Foodtruck“. Auf der großen Bühne heizte die MIL Party Band dem Publikum bis Mitternacht ordentlich ein. Gleich sieben Profimusiker standen an diesem Abend auf der Bühne. Sänger und Gitarrist Helmut Wehe, der auch locker durch das Programm führte, sang zumeist im Duett und im Wechsel mit Sängerin Nicole Wagner. Auch Lokalmatador Bernd „Schepper“ Schäfer war vertreten und gab einige deutsche Kultschlager zum Besten. Für besondere Klänge sorgte der aus Hockenheim angereiste Sänger Christoph Tischmeyer mit dem Saxofon. Vervollständigt wurde die Band mit Siggi Groß (Gitarre und Gesang), Joachim Henrich (Keyboard und Gesang) sowie Hans Heer am Bass und Hans-Jürgen Götz am Schlagzeug. Mit sommerlicher Partymusik aus den vergangenen Jahrzehnten und Titeln aus den aktuellen Charts brachten die Profimusiker die Partygäste bis spät in die Nacht zum Tanzen, Mitsingen und Jubeln.

Neben der MIL hatte die SGH speziell für das Hüttenfelder Publikum aber auch noch einen kleinen Überraschungsauftritt in petto. Am späten Abend kündigte Bernd Ehret das Hüttenfelder Unikat Bruno Ehret mit dem „Hüttenfelder Lied“ an. Mit dem Akkordeon stimmte Ehret „Zwische’ Bergstroß und Rhoi“ an und alle, die den Text kannten, stimmten inbrünstig in den Refrain mit ein. Die Strophen gab Ehret in einer eigens für das Jubiläum gedichteten Variation wieder.

Der gesamte Abend war – wie es sich die SGH gewünscht hatte – eine besondere Party für den Stadtteil. Die Resonanz war durchweg positiv. Es gibt erste Überlegungen, die „Summer Night“ fest in den Veranstaltungskalender zu verankern.