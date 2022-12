Die bevorstehende 37. Ausgabe des TVL Hallen-Cups fühlt sich für Michael Metzner fast schon an wie eine Premiere. Zum ersten Mal nach drei Jahren rollt am 4., 6. und 8. Januar wieder der Ball in der Jahnhalle am Sportzentrum Ost. „Wir sind alle ein bisschen gespannt, wie der Hallen-Cup angenommen wird, nachdem er zuletzt zweimal ausgefallen ist“, sagt der Turnierorganisator.

