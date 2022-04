Anlaufstelle im Elsterweg

Lampertheim. Landrat Christian Engelhardt hat dem Ersten Stadtrat Marius Schmidt jetzt einen Zuwendungsbescheid über 387 018 Euro überreicht. „Die Arbeit kann beginnen“, freute sich Schmidt. Die Mittel, die das Land Hessen im Rahmen eines Förderprogramms zur Verfügung stellt, dienen der Stärkung von Gemeinwesenarbeit in Stadtteilen und Quartieren mit besonderen sozialen und integrationspolitischen Herausforderungen. Mit dem Programm sollen die soziale Infrastruktur und der Zusammenhalt innerhalb eines Quartiers ebenso verbessert werden wie die Lebensqualität und Integration der Bewohner.

„Lampertheim erhält in diesem Zusammenhang eine Förderung für das Projekt LA – Leben in Aktion in der östlichen Kernstadt“, erklärte der Erste Stadtrat. Im Elsterweg wurde bereits ein Quartierbüro eröffnet. Das Diakonische Werk ist Partner der Stadtverwaltung bei der Verwirklichung der Gemeinwesenarbeit in dem Lampertheimer Wohngebiet östlich der Bahn in der Nähe der Europabrücke. roi

