Ladenburger Schüler gehen für Mensa auf die Straße

Mit ihrer Forderung nach einer zentralen Mensa wollen Eltern seit acht Jahren erreichen, dass Kinder und Jugendliche am Schulcampus in Ladenburg ein zentrales Angebot für ein gesundes Mittagessen vorfinden. Vergebens. Jetzt wird der Geduldsfaden dünner: Am Donnerstag, dem 14. landesweiten „Tag der Schulverpflegung“, haben sie gemeinsam mit Schülerinnen, Schülern und Lehrkräften von

...