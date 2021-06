Was ist eigentlich aus der Forderung von Eltern nach einer zentralen Schulmensa in Ladenburg geworden? „Mein Wunsch ist es nach wie vor, dass Kinder und Jugendliche am Schulcampus ein Angebot für gesunde Ernährung vorfinden“, sagt Alba Ziliani, die im November 2019 über die Internetplattform www.openpetition.de eine entsprechende Petition an Bürgermeister Stefan Schmutz und den Gemeinderat

...