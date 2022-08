Ladenburger Kerwe: Klein und gemütlich

Ladenburg. Die Kerwe in Ladenburg, das ist „die kleine aber deutlich ältere Schwester des Altstadtfestes“, wie es Bürgermeister Stefan Schmutz formuliert. Nach zwei Jahren Zwangspause durch Corona durften sie die Ladenburger am Wochenende wieder feiern. „Besonders die Familien sind dankbar, dass dieses kleine Fest wieder angeboten wird“, erklärt Schmutz. Dass schon am Samstagmittag zum Anschneiden des Kerwekuchens rund 70 Menschen gekommen seien, habe ihn positiv überrascht. Abends habe dann das Wetter zum Erfolg beigetragen, ebenso wie die Nulldreier, der beteiligte Gastronom und die örtlichen Schausteller. „Wir wollen die Grundkonzeption beibehalten“, kündigte Schmutz an. Heute klingt die Kerwe ab 10.30 Uhr am Pumpwerk und auf dem Marktplatz aus. hje

