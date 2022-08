Ab Samstag wird drei Tage lang gefeiert

Ladenburg. An diesem Samstag ist es soweit: In Ladenburg wird wieder Kerwe gefeiert. Mehrere Akteure bieten an drei unterschiedlichen Standorten drei Tage lang ein buntes Programm. Die ASV-Ringer feiern bis einschließlich Montag, 15. August, erneut beim Vereinsgelände Altes Pumpwerk am verlängerten Hinteren Rindweg. Nachdem dort vergangenes Jahr die „Kerwe-Klause“ erfolgreich war, verzichtet der ASV auf einen Kerwe-Stand am Altstadt-Marktplatz, wo jedoch der Fußball-Verein (FV) 03 mit gewohntem Programm die Stellung hält – diesmal gemeinsam mit dem Gasthaus „Zum Römerstadion“ und Schaustellern.

Das Programm gestalten aber auch die ASV-Gewichtheber: Erneut gibt es ihr deutschlandweit renommiertes Walter-Engel-Turnier an diesem Samstag ab 10 Uhr auf dem Vorplatz der Lobdengauhalle als Schauplatz Nummer drei. Für den Party-Auftakt am Pumpwerk (Essen ab 17 Uhr) haben die Ringer erstmals die Palü-Hausband von der gleichnamigen Seckenheimer Kleinkunstbühne engagiert.

ASV-Ringerklause am Alten Pumpwerk im vergangenen Jahr. © Peter Jaschke

„Wir rocken die Ladenburger Ringer-Kerwe ab 19 Uhr“ – lautet die Ansage des aus Stefan Teutsch (Gesang und Gitarre), Francesca Kapper (Gesang), Jörg Heinzmann (Bass) und Raphael Autz (Schlagzeug/Gesang) bestehenden Quartetts. Beim Menü setzen die ASV-Köche auf Bewährtes: Auf der Speisekarte stehen „Peterle“-Kartoffeln mit Frikadelle und „Paella alla Fritz“. Erstmals öffnet an diesem Abend die „Löwen-Bar“, die freilich auch auf die Bundesliga-Ringergemeinschaft mit dem KSV Schriesheim ab September anspielt.

Der Sonntag, 14. August, beginnt um 10.30 Uhr mit einem Frühschoppen. Am Kerwe-Montag wird es dann ab 10.30 Uhr sowohl am Pumpwerk als auch auf dem Marktplatz deftig mit Grillhaxen, Leberknödel und Sauerkraut. pj/red