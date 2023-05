Mannheimer Morgen Plus-Artikel Kinderbetreuung Kita-Plätze fehlen: Ladenburger Mutter startet Online-Petition

Annika Breitwieser und ihr Mann sind beide in Vollzeit berufstätig - und sie haben ein Problem: keinen Kita-Platz für ihren bald dreijährigen Sohn. Damit sind sie in Ladenburg nicht alleine. Was sagt die Stadt dazu?